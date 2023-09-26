Жириновский ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жириновский ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлуднев Борис

Мать ребёнка: Анна (Нюся)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлуднев Анатолий

Мать ребёнка: Анна (Нюся)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлуднев Светослав

Мать ребёнка: Анна (Нюся)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна (Нюся)

Смерть
Неизвестно
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