Жириновский ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлуднев Борис
Мать ребёнка: Анна (Нюся)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлуднев Анатолий
Мать ребёнка: Анна (Нюся)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлуднев Светослав
Мать ребёнка: Анна (Нюся)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна (Нюся)
Смерть
Неизвестно