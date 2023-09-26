(Хлуднева) Анна (Нюся)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хлуднев Павел
Мать: Хлуднева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлуднев Борис
Отец ребёнка: Жириновский ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлуднев Анатолий
Отец ребёнка: Жириновский ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлуднев Светослав
Отец ребёнка: Жириновский ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жириновский ?
Смерть
Неизвестно