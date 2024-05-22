Малышова Екатерина Николаевна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1883
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Малышова Градислава Александровна
Отец ребёнка: Малышов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1885
Сын: Малышов Николай Александрович
Отец ребёнка: Малышов Александр Дмитриевич
Смерть
Неизвестно