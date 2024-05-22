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Малышова Екатерина Николаевна

Место рождения

Побоище, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Побоище, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1883

Муж: Малышов Александр Дмитриевич

Побоище, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Малышова Градислава Александровна

Отец ребёнка: Малышов Александр Дмитриевич

Побоище, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1885

Сын: Малышов Николай Александрович

Отец ребёнка: Малышов Александр Дмитриевич

Побоище, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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