Таранчук (Безкоровайная) Анастасия Петровна
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Таранчук Ульяна Степановна
Отец ребёнка: Таранчук Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Таранчук Евфросинья Степановна
Отец ребёнка: Таранчук Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Таранчук Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
1791
Сын: Таранчук Харлампий Степанович
Отец ребёнка: Таранчук Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
01.03.1795 ст.
Дочь: Таранчук Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Таранчук Степан Григорьевич
Смерть
После 1782