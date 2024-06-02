Таранчук (Безкоровайная) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таранчук (Безкоровайная) Анастасия Петровна

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1753

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таранчук Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Таранчук Ульяна Степановна

Отец ребёнка: Таранчук Степан Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Таранчук Евфросинья Степановна

Отец ребёнка: Таранчук Степан Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Таранчук Ефим Степанович

Отец ребёнка: Таранчук Степан Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Таранчук Харлампий Степанович

Отец ребёнка: Таранчук Степан Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.03.1795 ст.

Дочь: Таранчук Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Таранчук Степан Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Смерть
После 1782

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