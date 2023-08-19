Таранчук Ефим Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таранчук Ефим Степанович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1790

Дата смерти

До 1801

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Таранчук Степан Григорьевич

Мать: Таранчук Анастасия Петровна

Криски, Чернігівська область
Смерть
До 1801
Криски, Чернігівська область
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