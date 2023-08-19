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Таранчук Ефим Степанович
Таранчук Ефим Степанович
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Место рождения
Криски
, Чернігівська область
Дата рождения
1790
Дата смерти
До 1801
Пол
Мужской
Отец
Таранчук Степан Григорьевич
1754 г.р.
Мать
Таранчук (Безкоровайная) Анастасия Петровна
1755 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец:
Таранчук Степан Григорьевич
Мать:
Таранчук Анастасия Петровна
Криски
, Чернігівська область
Смерть
До 1801
Криски
, Чернігівська область
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