Болбат (Карпач) Анна Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болбат (Карпач) Анна Лукьяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1929

Дата смерти

20.06.2023

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1929

Отец: Карпач Лука Иосифович

Мать: Карпач Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болбат Валерий

Отец ребёнка: Болбат Иван Юльянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болбат Александр

Отец ребёнка: Болбат Иван Юльянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болбат Иван Юльянович

Смерть
20.06.2023

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