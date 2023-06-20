Болбат (Карпач) Анна Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1929
Дата смерти20.06.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1929
Отец: Карпач Лука Иосифович
Мать: Карпач Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болбат Валерий
Отец ребёнка: Болбат Иван Юльянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болбат Александр
Отец ребёнка: Болбат Иван Юльянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.06.2023