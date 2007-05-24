Болбат Иван Юльянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болбат Иван Юльянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1930

Дата смерти

24.05.2007

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1930

Отец: Болбат Юльян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болбат Валерий

Мать ребёнка: Болбат Анна Лукьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болбат Александр

Мать ребёнка: Болбат Анна Лукьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болбат Анна Лукьяновна

Смерть
24.05.2007
Концевичи, Новогрудский район, Гродненская область
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