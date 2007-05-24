Болбат Иван Юльянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1930
Дата смерти24.05.2007
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1930
Отец: Болбат Юльян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болбат Валерий
Мать ребёнка: Болбат Анна Лукьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болбат Александр
Мать ребёнка: Болбат Анна Лукьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Болбат Анна Лукьяновна
Смерть
24.05.2007
Концевичи, Новогрудский район, Гродненская область