Talvas Guillaume II
Место рожденияPonthieu
Дата рождения1178
Дата смертиОколо 06.10.1221
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1178
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Comte de Ponthieu, COUNT OF PONTHIEU, Comte, de Ponthieu, 1203/1221, de Montreuil, d'Alençon, Baron, du Saosnois, Count of Ponthieu, AKA "William Talvas", Count
Работа или профессия
Неизвестно
Comte
Работа или профессия
Неизвестно
unknown
Бракосочетание
20.08.1195
Рождение ребёнка
17.04.1196
Дочь: de Ponthieu (de Ponthieu) Marie Comtesse
Мать ребёнка: de France (de France) Alix
Смерть
Около 06.10.1221
Похороны
Неизвестно