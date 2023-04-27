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Talvas Guillaume II

Место рождения

Ponthieu

Дата рождения

1178

Дата смерти

Около 06.10.1221

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1160 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1178

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Comte de Ponthieu, COUNT OF PONTHIEU, Comte, de Ponthieu, 1203/1221, de Montreuil, d'Alençon, Baron, du Saosnois, Count of Ponthieu, AKA "William Talvas", Count
Работа или профессия
Неизвестно
Comte
Работа или профессия
Неизвестно
unknown
Бракосочетание
20.08.1195

Жена: de France (de France) Alix

Рождение ребёнка
17.04.1196

Дочь: de Ponthieu (de Ponthieu) Marie Comtesse

Мать ребёнка: de France (de France) Alix

Смерть
Около 06.10.1221
Похороны
Неизвестно

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