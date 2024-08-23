Косягин Иван Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смерти13.12.1882
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Елясина (Косягина) Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Неклюдова (Косягина) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено ?.06.1861
Мать ребёнка: не указана
Смерть
13.12.1882