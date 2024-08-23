Косягин Иван Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косягин Иван Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

13.12.1882

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Елясина (Косягина) Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Неклюдова (Косягина) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено ?.06.1861

Сын: Косягин Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
13.12.1882
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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