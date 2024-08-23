Немова (Косягина) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немова (Косягина) Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

После 25.10.1909

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
До 06.11.1885
Кунеевка, Федоровская волость, Ставропольский уезд
Бракосочетание
06.11.1885

Муж: Немов Василий Старший Матвеевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
08.10.1886

Сын: Немов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Немов Василий Старший Матвеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.12.1887

Дочь: (Немова) Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Немов Василий Старший Матвеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.12.1888

Сын: Немов Степан Васильевич

Отец ребёнка: Немов Василий Старший Матвеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.04.1890

Сын: Немов Семён Васильевич

Отец ребёнка: Немов Василий Старший Матвеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.11.1891

Сын: Немов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Немов Василий Старший Матвеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.12.1893

Сын: Немов Игнат Васильевич

Отец ребёнка: Немов Василий Старший Матвеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.06.1895

Дочь: (Немова) Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Немов Василий Старший Матвеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.08.1896

Дочь: (Немова) Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Немов Василий Старший Матвеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.12.1897

Дочь: (Немова) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Немов Василий Старший Матвеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.03.1899

Сын: Немов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Немов Василий Старший Матвеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.04.1901

Сын: Немов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Немов Василий Старший Матвеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.06.1902

Дочь: (Немова) Феодосья Васильевна

Отец ребёнка: Немов Василий Старший Матвеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.03.1904

Сын: Немов Яков Васильевич

Отец ребёнка: Немов Василий Старший Матвеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.08.1908

Сын: Немов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Немов Василий Старший Матвеевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
25.10.1909

Сын: Немов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Немов Василий Старший Матвеевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
После 25.10.1909

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