Немова (Косягина) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиПосле 25.10.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Немов Василий Старший Матвеевич
Дочь: (Немова) Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Немов Василий Старший Матвеевич
Отец ребёнка: Немов Василий Старший Матвеевич
Отец ребёнка: Немов Василий Старший Матвеевич
Сын: Немов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Немов Василий Старший Матвеевич
Отец ребёнка: Немов Василий Старший Матвеевич
Дочь: (Немова) Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Немов Василий Старший Матвеевич
Дочь: (Немова) Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Немов Василий Старший Матвеевич
Дочь: (Немова) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Немов Василий Старший Матвеевич
Отец ребёнка: Немов Василий Старший Матвеевич
Отец ребёнка: Немов Василий Старший Матвеевич
Дочь: (Немова) Феодосья Васильевна
Отец ребёнка: Немов Василий Старший Матвеевич
Отец ребёнка: Немов Василий Старший Матвеевич
Сын: Немов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Немов Василий Старший Матвеевич
Отец ребёнка: Немов Василий Старший Матвеевич