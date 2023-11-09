(Анишина) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Анишина) Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1958 г.р.

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Анишин Александр Анатольевич

Мать: Иванова Елена

Рождение ребёнка
2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей

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