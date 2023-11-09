(Анишина) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Анишин Александр Анатольевич
Мать: Иванова Елена
Рождение ребёнка
2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей