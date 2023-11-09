Иванова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Анишин Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Анишин Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анишин Евгений Александрович

Отец ребёнка: Анишин Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анишин Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Анишин Александр Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анишин Александр Анатольевич

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