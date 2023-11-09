Иванова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Анишин Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анишин Евгений Александрович
Отец ребёнка: Анишин Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анишин Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Анишин Александр Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно