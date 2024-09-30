Саволайнен Андрей Иосифович
Место рождения
Дата рождения17.08.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1837
Отец: Саволайнен Иосиф
Мать: не указана
Бракосочетание
1860
Рождение ребёнка
03.04.1862
Сын: Саволайнен Абрам Андреевич
Мать ребёнка: Саволайнен (Сакса) Софья Абрамовна
Рождение ребёнка
15.07.1867
Дочь: Ниукканен (Саволайнен) Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Саволайнен (Сакса) Софья Абрамовна
Смерть
Неизвестно