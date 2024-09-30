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Саволайнен Андрей Иосифович

Место рождения

Рюмки, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

17.08.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1837

Отец: Саволайнен Иосиф

Мать: не указана

Рюмки, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
1860

Жена: Саволайнен (Сакса) Софья Абрамовна

Рождение ребёнка
03.04.1862

Сын: Саволайнен Абрам Андреевич

Мать ребёнка: Саволайнен (Сакса) Софья Абрамовна

Рюмки, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.07.1867

Дочь: Ниукканен (Саволайнен) Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Саволайнен (Сакса) Софья Абрамовна

Рюмки, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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