Саволайнен Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саволайнен Иосиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1837

Сын: Саволайнен Андрей Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Рюмки, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.01.1841

Сын: Саволайнен Пауль Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Рюмки, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.02.1843

Сын: Саволайнен Михаил Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Рюмки, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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