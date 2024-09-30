Саволайнен Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1837
Сын: Саволайнен Андрей Иосифович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1841
Сын: Саволайнен Пауль Иосифович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1843
Сын: Саволайнен Михаил Иосифович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно