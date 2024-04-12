Юртаева Аксинья Никитична
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Никита
Бракосочетание
20.01.1847
Рождение ребёнка
04.12.1847
Отец ребёнка: Юртаев Данила Прокофьевич
Рождение ребёнка
?.08.1850
Отец ребёнка: Юртаев Данила Прокофьевич
Рождение ребёнка
07.02.1854
Дочь: Агафья Данилова
Отец ребёнка: Юртаев Данила Прокофьевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Маланья Даниловна
Отец ребёнка: Юртаев Данила Прокофьевич
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Юртаев Данила Прокофьевич
Смерть
После 1858
Рождение ребёнка
10.10.1859
Сын: Лука Данилович
Отец ребёнка: Юртаев Данила Прокофьевич
Рождение ребёнка
22.12.1861
Сын: Сильвестр Данилович
Отец ребёнка: Юртаев Данила Прокофьевич