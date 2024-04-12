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Юртаева Аксинья Никитична

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Никита

Мать: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
20.01.1847

Муж: Юртаев Данила Прокофьевич

Рождение ребёнка
04.12.1847

Сын: Юртаев Николай Данилов

Отец ребёнка: Юртаев Данила Прокофьевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.08.1850

Сын: Юртаев Максим Данилов

Отец ребёнка: Юртаев Данила Прокофьевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.02.1854

Дочь: Агафья Данилова

Отец ребёнка: Юртаев Данила Прокофьевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Маланья Даниловна

Отец ребёнка: Юртаев Данила Прокофьевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Юртаев Василий Данилович

Отец ребёнка: Юртаев Данила Прокофьевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1858
Рождение ребёнка
10.10.1859

Сын: Лука Данилович

Отец ребёнка: Юртаев Данила Прокофьевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.12.1861

Сын: Сильвестр Данилович

Отец ребёнка: Юртаев Данила Прокофьевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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