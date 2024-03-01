Чеснок Пантелеймон Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
05.02.1867 ст.
Очкино, Сумська область
Поручители по жениху: жители села Жоравки бессрочно отпускной рядовой Ермолай Иванов сын Чеснок и временно-обязанный крестьянин Тимофей Иванов сын Захарчук. Поручители по невесте: жители села Очкина к... Показать все
Смерть
Неизвестно