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Чеснок Пантелеймон Иванович

Место рождения

Журавка, Сумська область

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
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Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Журавка, Сумська область
Исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
05.02.1867 ст.

Жена: Чеснок (Синельник) Параскева Ананьевна

Очкино, Сумська область
Поручители по жениху: жители села Жоравки бессрочно отпускной рядовой Ермолай Иванов сын Чеснок и временно-обязанный крестьянин Тимофей Иванов сын Захарчук. Поручители по невесте: жители села Очкина к... Показать все
Смерть
Неизвестно

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