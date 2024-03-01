Чеснок (Синельник) Параскева Ананьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
05.02.1867 ст.
Поручители по жениху: жители села Жоравки бессрочно отпускной рядовой Ермолай Иванов сын Чеснок и временно-обязанный крестьянин Тимофей Иванов сын Захарчук. Поручители по невесте: жители села Очкина к... Показать все
Место жительства
После 05.02.1867 ст.
Журавка, Сумська область
Смерть
Неизвестно