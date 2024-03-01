Чеснок (Синельник) Параскева Ананьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеснок (Синельник) Параскева Ананьевна

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1822 г.р.

Мать

Около 1822 г.р.

Муж

Около 1844 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
Около 1848

Отец: Синельник Ананий Андреевич

Мать: Синельник (Прожога) Пелагея Сазоновна

Очкино, Сумська область
Исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
05.02.1867 ст.

Муж: Чеснок Пантелеймон Иванович

Очкино, Сумська область
Поручители по жениху: жители села Жоравки бессрочно отпускной рядовой Ермолай Иванов сын Чеснок и временно-обязанный крестьянин Тимофей Иванов сын Захарчук. Поручители по невесте: жители села Очкина к... Показать все
Место жительства
После 05.02.1867 ст.
Журавка, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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