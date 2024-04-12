Красикова Зиновья Исаковна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
21.01.1901 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.11.1901 ст.
Дочь: Красикова Мария Антоновна
Отец ребёнка: Красиков Антон Семёнович
Рождение ребёнка
18.10.1903 ст.
Дочь: Красикова Прасковья Антоновна
Отец ребёнка: Красиков Антон Семёнович
Рождение ребёнка
09.10.1906 ст.
Дочь: Красикова Афанасия Антоновна
Отец ребёнка: Красиков Антон Семёнович
Рождение ребёнка
03.06.1908 ст.
Отец ребёнка: Красиков Антон Семёнович
Рождение ребёнка
14.02.1910 ст.
Дочь: Красикова Анна Антоновна
Отец ребёнка: Красиков Антон Семёнович
Смерть
Неизвестно