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Красикова Зиновья Исаковна

Место рождения

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
21.01.1901 ст.

Муж: Красиков Антон Семёнович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.11.1901 ст.

Дочь: Красикова Мария Антоновна

Отец ребёнка: Красиков Антон Семёнович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.10.1903 ст.

Дочь: Красикова Прасковья Антоновна

Отец ребёнка: Красиков Антон Семёнович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.10.1906 ст.

Дочь: Красикова Афанасия Антоновна

Отец ребёнка: Красиков Антон Семёнович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.06.1908 ст.

Сын: Красиков Денис Антонович

Отец ребёнка: Красиков Антон Семёнович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.02.1910 ст.

Дочь: Красикова Анна Антоновна

Отец ребёнка: Красиков Антон Семёнович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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