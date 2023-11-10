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Красиков Антон Семёнович

Место рождения

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

10.07.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1879 ст.

Отец: Красиков Семён Кондратьевич

Мать: Красикова Екатерина Спиридоновна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
21.01.1901 ст.

Жена: Красикова Зиновья Исаковна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.11.1901 ст.

Дочь: Красикова Мария Антоновна

Мать ребёнка: Красикова Зиновья Исаковна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.10.1903 ст.

Дочь: Красикова Прасковья Антоновна

Мать ребёнка: Красикова Зиновья Исаковна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.10.1906 ст.

Дочь: Красикова Афанасия Антоновна

Мать ребёнка: Красикова Зиновья Исаковна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.06.1908 ст.

Сын: Красиков Денис Антонович

Мать ребёнка: Красикова Зиновья Исаковна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.02.1910 ст.

Дочь: Красикова Анна Антоновна

Мать ребёнка: Красикова Зиновья Исаковна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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