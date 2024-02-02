Осина Агафья Ионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смерти02.02.1883
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Иона Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1823 ст.
Сын: Осин Александр Харлампиевич
Отец ребёнка: Осин Харлампий Киреевич
Рождение ребёнка
14.08.1827
Отец ребёнка: Осин Харлампий Киреевич
Рождение ребёнка
09.03.1829
Дочь: Осина Дарья Харлампиевна
Отец ребёнка: Осин Харлампий Киреевич
Рождение ребёнка
21.05.1831 ст.
Сын: Осин Константин Харлампиевич
Отец ребёнка: Осин Харлампий Киреевич
Рождение ребёнка
13.01.1834
Дочь: Осина Татьяна Харлампиевна
Отец ребёнка: Осин Харлампий Киреевич
Рождение ребёнка
20.09.1837
Сын: Осин Дмитрий Харлампиевич
Отец ребёнка: Осин Харлампий Киреевич
Рождение ребёнка
29.08.1840
Отец ребёнка: Осин Харлампий Киреевич
Рождение ребёнка
12.09.1845 ст.
Сын: Осин Артамон Харлампиевич
Отец ребёнка: Осин Харлампий Киреевич
Смерть
02.02.1883
Умерла от рака