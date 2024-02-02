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Осина Агафья Ионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

02.02.1883

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Иона Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1823 ст.

Сын: Осин Александр Харлампиевич

Отец ребёнка: Осин Харлампий Киреевич

Рождение ребёнка
14.08.1827

Сын: Осин Никита Харлампиевич

Отец ребёнка: Осин Харлампий Киреевич

Рождение ребёнка
09.03.1829

Дочь: Осина Дарья Харлампиевна

Отец ребёнка: Осин Харлампий Киреевич

Рождение ребёнка
21.05.1831 ст.

Сын: Осин Константин Харлампиевич

Отец ребёнка: Осин Харлампий Киреевич

Рождение ребёнка
13.01.1834

Дочь: Осина Татьяна Харлампиевна

Отец ребёнка: Осин Харлампий Киреевич

Рождение ребёнка
20.09.1837

Сын: Осин Дмитрий Харлампиевич

Отец ребёнка: Осин Харлампий Киреевич

Рождение ребёнка
29.08.1840

Сын: Осин Иван Харлампиевич

Отец ребёнка: Осин Харлампий Киреевич

Рождение ребёнка
12.09.1845 ст.

Сын: Осин Артамон Харлампиевич

Отец ребёнка: Осин Харлампий Киреевич

Смерть
02.02.1883
Умерла от рака

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