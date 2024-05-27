Щукин Степан Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти1877
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Щукин Григорий Авдиев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щукина Зиновья Борисова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Щукин Ефим Степанов
Мать ребёнка: Щукина Зиновья Борисова
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Щукина Прасковья Степанова
Мать ребёнка: Щукина Зиновья Борисова
Рождение ребёнка
1839
Сын: Щукин Фёдор Степанов
Мать ребёнка: Щукина Зиновья Борисова
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Щукина Зиновья Борисова
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Щукина Зиновья Борисова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Щукина Татьяна Степанова
Мать ребёнка: Щукина Зиновья Борисова
Смерть
1877