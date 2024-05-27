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Щукин Степан Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

1877

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Щукин Григорий Авдиев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щукина Зиновья Борисова

Рождение ребёнка
1834

Сын: Щукин Ефим Степанов

Мать ребёнка: Щукина Зиновья Борисова

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Щукина Прасковья Степанова

Мать ребёнка: Щукина Зиновья Борисова

Рождение ребёнка
1839

Сын: Щукин Фёдор Степанов

Мать ребёнка: Щукина Зиновья Борисова

Рождение ребёнка
1843

Сын: Щукин Никифор Степанов

Мать ребёнка: Щукина Зиновья Борисова

Рождение ребёнка
1848

Сын: Щукин Матвей Степанов

Мать ребёнка: Щукина Зиновья Борисова

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Щукина Татьяна Степанова

Мать ребёнка: Щукина Зиновья Борисова

Смерть
1877

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