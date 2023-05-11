Вылегжанина (Шихова) Марва Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Шихов Иван
Рождение ребёнка
1842
Сын: Вылегжанин Виссарион Игнатьевич
Отец ребёнка: Вылегжанин Игнат Ферапонтов
Рождение ребёнка
1849
Сын: Вылегжанин Никон Игнатьевич
Отец ребёнка: Вылегжанин Игнат Ферапонтов
Рождение ребёнка
1855
Сын: Вылегжанин Михаил Игнатьевич
Отец ребёнка: Вылегжанин Игнат Ферапонтов
Рождение ребёнка
1858
Сын: Вылегжанин Матвей Игнатевич
Отец ребёнка: Вылегжанин Игнат Ферапонтов
Рождение ребёнка
1862
Сын: Вылегжанин Григорий Игнатьевич
Отец ребёнка: Вылегжанин Игнат Ферапонтов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно