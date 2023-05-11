Вылегжанина (Шихова) Марва Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вылегжанина (Шихова) Марва Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Шихов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Вылегжанин Виссарион Игнатьевич

Отец ребёнка: Вылегжанин Игнат Ферапонтов

Рождение ребёнка
1849

Сын: Вылегжанин Никон Игнатьевич

Отец ребёнка: Вылегжанин Игнат Ферапонтов

Рождение ребёнка
1855

Сын: Вылегжанин Михаил Игнатьевич

Отец ребёнка: Вылегжанин Игнат Ферапонтов

Рождение ребёнка
1858

Сын: Вылегжанин Матвей Игнатевич

Отец ребёнка: Вылегжанин Игнат Ферапонтов

Рождение ребёнка
1862

Сын: Вылегжанин Григорий Игнатьевич

Отец ребёнка: Вылегжанин Игнат Ферапонтов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вылегжанин Игнат Ферапонтов

Смерть
Неизвестно
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