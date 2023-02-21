Вылегжанин Виссарион Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вылегжанин Виссарион Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.10.1879

Жена: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1884 ст.

Дочь: Вылегжанина Афанасия Виссарионовна

Мать ребёнка: Вылегжанина Устиния Лукина

Крутец, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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