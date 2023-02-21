Вылегжанин Виссарион Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.10.1879
Жена: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1884 ст.
Дочь: Вылегжанина Афанасия Виссарионовна
Мать ребёнка: Вылегжанина Устиния Лукина
Крутец, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно