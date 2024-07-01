Романов Степан Павлович
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаврентьева Валентина Степановна
Мать ребёнка: Романова (Мосолова) Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савинкова Вера Степановна
Мать ребёнка: Романова (Мосолова) Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Романова (Мосолова) Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов 1 Степанович
Мать ребёнка: Романова (Мосолова) Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котина Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Романова (Мосолова) Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
10.08.1952
Сын: Романов Василий Степанович
Мать ребёнка: Романова (Мосолова) Евдокия Петровна
Смерть
Неизвестно