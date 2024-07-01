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Романов Степан Павлович

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Место рождения

Бажениха, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Романов Павел Степанович

Мать: Романова (Родионова) Екатерина Илларионовна

Бажениха, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова (Мосолова) Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаврентьева Валентина Степановна

Мать ребёнка: Романова (Мосолова) Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савинкова Вера Степановна

Мать ребёнка: Романова (Мосолова) Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова (Мосолова) Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов 1 Степанович

Мать ребёнка: Романова (Мосолова) Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котина Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Романова (Мосолова) Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
10.08.1952

Сын: Романов Василий Степанович

Мать ребёнка: Романова (Мосолова) Евдокия Петровна

Смерть
Неизвестно

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