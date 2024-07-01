Романова (Мосолова) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Мосолова) Евдокия Петровна

Место рождения

Бажениха, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бажениха, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Степан Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаврентьева Валентина Степановна

Отец ребёнка: Романов Степан Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савинкова Вера Степановна

Отец ребёнка: Романов Степан Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Степан Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов 1 Степанович

Отец ребёнка: Романов Степан Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котина Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Романов Степан Павлович

Рождение ребёнка
10.08.1952

Сын: Романов Василий Степанович

Отец ребёнка: Романов Степан Павлович

Смерть
Неизвестно

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