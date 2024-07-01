Романова (Мосолова) Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаврентьева Валентина Степановна
Отец ребёнка: Романов Степан Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савинкова Вера Степановна
Отец ребёнка: Романов Степан Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романов Степан Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов 1 Степанович
Отец ребёнка: Романов Степан Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котина Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Романов Степан Павлович
Рождение ребёнка
10.08.1952
Сын: Романов Василий Степанович
Отец ребёнка: Романов Степан Павлович
Смерть
Неизвестно