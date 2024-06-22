Куканов Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1980
Сын: Куканов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Куканова (Ужастина) Вера Викторовна
Рождение ребёнка
1983
Сын: Куканов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Куканова (Ужастина) Вера Викторовна