Куканов Александр Александрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Куканов Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куканова (Ужастина) Вера Викторовна

Рождение ребёнка
1980

Сын: Куканов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Куканова (Ужастина) Вера Викторовна

Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1983

Сын: Куканов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Куканова (Ужастина) Вера Викторовна

Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область

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