Галимянов Ришат Зуфарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галимянова Ляйсян Салавтаовна
Рождение ребёнка
08.02.2012
Сын: Галимянов Айнур Ришатович
Мать ребёнка: Галимянова Ляйсян Салавтаовна