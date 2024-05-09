Галимянов Ришат Зуфарович 26.03.1983 — найти родственников по фамилии на Familio
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Галимянов Ришат Зуфарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2012 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЭГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галимянова Ляйсян Салавтаовна

Рождение ребёнка
08.02.2012

Сын: Галимянов Айнур Ришатович

Мать ребёнка: Галимянова Ляйсян Салавтаовна

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