Галимянова Ляйсян Салавтаовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1986
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1986
Отец: Шайхутдинов Салават
Мать: Шайхутдинова Фирюза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галимянов Ришат Зуфарович
Рождение ребёнка
08.02.2012
Сын: Галимянов Айнур Ришатович
Отец ребёнка: Галимянов Ришат Зуфарович