Галимянова Ляйсян Салавтаовна 02.10.1986 — найти родственников по фамилии на Familio
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Галимянова Ляйсян Салавтаовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1986

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

2012 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЭГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1986

Отец: Шайхутдинов Салават

Мать: Шайхутдинова Фирюза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галимянов Ришат Зуфарович

Рождение ребёнка
08.02.2012

Сын: Галимянов Айнур Ришатович

Отец ребёнка: Галимянов Ришат Зуфарович

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