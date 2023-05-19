Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1719 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестная Давыдова жена Павлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестная Якова жена Павлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1684 ст.
Сын: Филипп Павлов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1719 ст.