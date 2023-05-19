Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1719 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестная Давыдова жена Павлова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестная Якова жена Павлова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1684 ст.

Сын: Филипп Павлов

Мать ребёнка: не указана

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
До 1719 ст.
Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

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