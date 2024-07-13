Баяндин Меркурий Христофорович 1835 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баяндин Меркурий Христофорович

Место рождения

Амосово, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1811 г.р.

Мать

1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Баяндин Христофор Абрамович

Мать: Маримьяна Прохоровна

Амосово, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах
Военная служба
С 1855 по Неизвестно
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858)
Смерть
Неизвестно

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