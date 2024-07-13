Баяндин Меркурий Христофорович
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Баяндин Христофор Абрамович
Мать: Маримьяна Прохоровна
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах
Военная служба
С 1855 по Неизвестно
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858)
Смерть
Неизвестно