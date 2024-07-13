Баяндин Христофор Абрамович 1811 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баяндин Христофор Абрамович

Место рождения

Амосово, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Баяндин Абрам Кириллович

Мать: Евдокия Фёдоровна

Амосово, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маримьяна Прохоровна

ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
1835

Сын: Баяндин Меркурий Христофорович

Мать ребёнка: Маримьяна Прохоровна

Амосово, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Баяндина Мария Христофоровна

Мать ребёнка: Маримьяна Прохоровна

Амосово, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах Фонд № 111. О... Показать все
Смерть
После 1858
Амосово, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах Фонд № 111. О... Показать все

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