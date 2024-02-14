Галкина (Кузнецова) Аксинья (Ксения) Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галкина (Кузнецова) Аксинья (Ксения) Семеновна

Место рождения

с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Галкин Стефан

Отец ребёнка: Галкин Леонтий Алексеевич

Рождение ребёнка
15.10.1871

Сын: Галкин Андрей Леонтьевич

Отец ребёнка: Галкин Леонтий Алексеевич

Рождение ребёнка
19.08.1874

Сын: Галкин Фрол

Отец ребёнка: Галкин Леонтий Алексеевич

Рождение ребёнка
?.01.1877

Дочь: Федосова (Галкина) Татьяна Леонтьевна

Отец ребёнка: Галкин Леонтий Алексеевич

Рождение ребёнка
18.07.1880

Сын: Галкин Иван

Отец ребёнка: Галкин Леонтий Алексеевич

Рождение ребёнка
11.06.1882

Дочь: Быкова (Галкина) Акулина (Акилина) Леонтьевна

Отец ребёнка: Галкин Леонтий Алексеевич

Рождение ребёнка
07.10.1884

Дочь: (Галкина) Пелагея Леонтьевна

Отец ребёнка: Галкин Леонтий Алексеевич

Рождение ребёнка
13.08.1887

Сын: Галкин Мирон Леонтьевичь

Отец ребёнка: Галкин Леонтий Алексеевич

Рождение ребёнка
17.02.1890

Дочь: (Галкина) Евдокия

Отец ребёнка: Галкин Леонтий Алексеевич

Рождение ребёнка
13.07.1892

Дочь: Медведева (Галкина) Марина Леонтьевна

Отец ребёнка: Галкин Леонтий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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