Устинова Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1920
Сын: Устинов Вениамин Иванович
Отец ребёнка: Устинов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Устинов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
06.10.1932
Дочь: Головачева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Устинов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Устинов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Устинов Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно