Устинова Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинова Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Устинов Вениамин Иванович

Отец ребёнка: Устинов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Устинов Федор Иванович

Отец ребёнка: Устинов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
06.10.1932

Дочь: Головачева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Устинов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Устинов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устинов Иван Иванович

Отец ребёнка: Устинов Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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