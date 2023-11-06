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Устинов Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Устинов Яков

Мать: Устинова Ульяна Ильинична

Рождение ребёнка
1920

Сын: Устинов Вениамин Иванович

Мать ребёнка: Устинова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Устинов Федор Иванович

Мать ребёнка: Устинова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
06.10.1932

Дочь: Головачева Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Устинова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Устинова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устинов Иван Иванович

Мать ребёнка: Устинова Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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