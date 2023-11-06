Устинов Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
ПолМужской
Отец
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Устинов Яков
Рождение ребёнка
1920
Сын: Устинов Вениамин Иванович
Мать ребёнка: Устинова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Устинова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
06.10.1932
Дочь: Головачева Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Устинова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Устинова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Устинова Анна Алексеевна