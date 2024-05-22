Банщикова (Ступина) Зоя Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Банщиков Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Банщиков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осеева (Банщикова) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Банщиков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Банщиков Николай Николаевич
Отец ребёнка: Банщиков Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Банщиков Николай