Банщикова (Ступина) Зоя Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Банщикова (Ступина) Зоя Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ступин Василий Иванович

Мать: Ступина (Банщикова) Анна Дионисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Банщиков Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Банщиков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осеева (Банщикова) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Банщиков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Банщиков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Банщиков Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Банщиков Николай

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