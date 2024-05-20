Банщиков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Банщиков Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Банщикова (Ступина) Зоя Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осеева (Банщикова) Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Банщикова (Ступина) Зоя Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Банщиков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Банщикова (Ступина) Зоя Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно