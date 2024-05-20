Банщиков Николай Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Банщиков Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Банщиков Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Банщикова (Ступина) Зоя Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осеева (Банщикова) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Банщикова (Ступина) Зоя Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Банщиков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Банщикова (Ступина) Зоя Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Банщикова (Ступина) Зоя Васильевна

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