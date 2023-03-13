Баушкина (Басалаева) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баушкина (Басалаева) Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1837

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1837

Отец: Басалаевъ Гаврила

Мать: Басалаева Анастасия Иванова

Бракосочетание
24.01.1858

Муж: Баушкинъ Прокофій (прием.)

Рождение ребёнка
25.09.1859

Сын: Баушкинъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Баушкинъ Прокофій (прием.)

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.08.1861

Дочь: (Баушкина) Васса

Отец ребёнка: Баушкинъ Прокофій (прием.)

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.05.1864

Дочь: Калинина (Баушкина) Гликерія

Отец ребёнка: Баушкинъ Прокофій (прием.)

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.07.1866

Сын: Баушкинъ Василій

Отец ребёнка: Баушкинъ Прокофій (прием.)

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.03.1868

Сын: Баушкинъ Алексѣй

Отец ребёнка: Баушкинъ Прокофій (прием.)

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.09.1870

Сын: Баушкинъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Баушкинъ Прокофій (прием.)

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1875

Сын: Баушкинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Баушкинъ Прокофій (прием.)

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