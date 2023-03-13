Баушкина (Басалаева) Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1837
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1837
Отец: Басалаевъ Гаврила
Бракосочетание
24.01.1858
Рождение ребёнка
25.09.1859
Сын: Баушкинъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Баушкинъ Прокофій (прием.)
Рождение ребёнка
11.08.1861
Дочь: (Баушкина) Васса
Отец ребёнка: Баушкинъ Прокофій (прием.)
Рождение ребёнка
10.05.1864
Дочь: Калинина (Баушкина) Гликерія
Отец ребёнка: Баушкинъ Прокофій (прием.)
Рождение ребёнка
30.07.1866
Сын: Баушкинъ Василій
Отец ребёнка: Баушкинъ Прокофій (прием.)
Рождение ребёнка
17.03.1868
Сын: Баушкинъ Алексѣй
Отец ребёнка: Баушкинъ Прокофій (прием.)
Рождение ребёнка
19.09.1870
Сын: Баушкинъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Баушкинъ Прокофій (прием.)
Рождение ребёнка
1875
Сын: Баушкинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Баушкинъ Прокофій (прием.)