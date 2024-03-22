Кожевникова (Якимова) Графида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКожевникова (Якимова) Графида

Кожевникова (Якимова) Графида

avatar

Место рождения

Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожевникова Елена Александровна

Отец ребёнка: Кожевников Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимохина Лидия Александровна

Отец ребёнка: Кожевников Александр Иванович

Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожевников Сергей Александрович

Отец ребёнка: Кожевников Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожевников Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close