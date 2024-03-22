Кожевникова (Якимова) Графида
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожевникова Елена Александровна
Отец ребёнка: Кожевников Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимохина Лидия Александровна
Отец ребёнка: Кожевников Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожевников Сергей Александрович
Отец ребёнка: Кожевников Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно