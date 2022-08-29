Косухин Иван
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Косухин Захар
Мать: Косухина Офимья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Косухина) Анна
Мать ребёнка: Косухина Степанида Максимовна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Косухин Иван
Мать ребёнка: Косухина Степанида Максимовна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Косухин Лаврентий
Мать ребёнка: Косухина Степанида Максимовна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Косухин Андрей
Мать ребёнка: Косухина Степанида Максимовна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Косухина) Евдокия
Мать ребёнка: Косухина Степанида Максимовна
Смерть
Неизвестно