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Косухин Иван

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Косухин Захар

Мать: Косухина Офимья

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косухина Степанида Максимовна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Косухина) Анна

Мать ребёнка: Косухина Степанида Максимовна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1852

Сын: Косухин Иван

Мать ребёнка: Косухина Степанида Максимовна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1855

Сын: Косухин Лаврентий

Мать ребёнка: Косухина Степанида Максимовна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1856

Сын: Косухин Андрей

Мать ребёнка: Косухина Степанида Максимовна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Косухина) Евдокия

Мать ребёнка: Косухина Степанида Максимовна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

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