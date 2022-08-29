Косухин Захар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косухин Захар

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1780

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Отец

1753 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности
1787 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Косухин Трифон

Мать: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косухина Офимья

Бракосочетание
1796

Жена: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1820

Сын: Косухин Афанасий

Мать ребёнка: Косухина Офимья

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1829

Сын: Косухин Иван

Мать ребёнка: Косухина Офимья

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1830
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

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