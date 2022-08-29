Косухин Захар
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Косухин Трифон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Косухина Офимья
Бракосочетание
1796
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1820
Сын: Косухин Афанасий
Мать ребёнка: Косухина Офимья
Рождение ребёнка
1829
Сын: Косухин Иван
Мать ребёнка: Косухина Офимья
Смерть
1830