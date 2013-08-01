Боруш София Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боруш София Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.2013

Пол

Женский

Отец

1981 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.2013

Отец: Боруш Антон Борисович

Мать: Боруш Евгения

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