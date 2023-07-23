Боруш Антон Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1981
Отец: Боруш Борис Христофорович
Мать: Боруш Ирина
Рождение ребёнка
21.03.2001
Мать ребёнка: Боруш Олеся
Рождение ребёнка
?.08.2013
Дочь: Боруш София Антоновна
Мать ребёнка: Боруш Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боруш Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боруш Олеся