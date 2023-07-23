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Боруш Антон Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1981

Отец: Боруш Борис Христофорович

Мать: Боруш Ирина

Рождение ребёнка
21.03.2001

Сын: Боруш Никита Антонович

Мать ребёнка: Боруш Олеся

Рождение ребёнка
?.08.2013

Дочь: Боруш София Антоновна

Мать ребёнка: Боруш Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боруш Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боруш Олеся

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