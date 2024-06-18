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Голованова (Дубровина) Мария Иванова

Место рождения

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

24.03.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1870 ст.

Отец: Дубровин Иван Григорьев

Мать: Дубровина (Боброва) Матрона Александрова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.06.1891 ст.

Муж: Голованов Филип Николаев

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.07.1894 ст.

Дочь: Голованова Марина Филиппова

Отец ребёнка: Голованов Филип Николаев

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
До 1899

Дочь: Голованова Наталья Филиппова

Отец ребёнка: Голованов Филип Николаев

Смерть
Неизвестно

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