Голованова (Дубровина) Мария Иванова
Место рождения
Дата рождения24.03.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1870 ст.
Бракосочетание
30.06.1891 ст.
Рождение ребёнка
17.07.1894 ст.
Дочь: Голованова Марина Филиппова
Отец ребёнка: Голованов Филип Николаев
Рождение ребёнка
До 1899
Дочь: Голованова Наталья Филиппова
Отец ребёнка: Голованов Филип Николаев
Смерть
Неизвестно