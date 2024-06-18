Голованов Филип Николаев
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.06.1891 ст.
Рождение ребёнка
17.07.1894 ст.
Дочь: Голованова Марина Филиппова
Мать ребёнка: Голованова (Дубровина) Мария Иванова
Рождение ребёнка
До 1899
Дочь: Голованова Наталья Филиппова
Мать ребёнка: Голованова (Дубровина) Мария Иванова
Смерть
Неизвестно