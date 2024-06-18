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Голованов Филип Николаев

Место рождения

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.06.1891 ст.

Жена: Голованова (Дубровина) Мария Иванова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.07.1894 ст.

Дочь: Голованова Марина Филиппова

Мать ребёнка: Голованова (Дубровина) Мария Иванова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
До 1899

Дочь: Голованова Наталья Филиппова

Мать ребёнка: Голованова (Дубровина) Мария Иванова

Смерть
Неизвестно

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