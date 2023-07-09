Пирогова Мария Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наквасина Анна Филипповна
Отец ребёнка: Пирогов Филипп Васильевич
Смерть
Неизвестно