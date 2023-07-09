Пирогова Мария Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пирогова Мария Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наквасина Анна Филипповна

Отец ребёнка: Пирогов Филипп Васильевич

Смерть
Неизвестно
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