Евсигнеева Антонина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсигнеева Антонина Михайловна

Место рождения

Покусинка, Ассуйская волость, Бельский уезд

Дата рождения

24.05.1909 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1909 ст.

Отец: Евсигнеев Михаил Васильевич

Мать: Евсигнеева Акилина Федоровна

Покусинка, Ассуйская волость, Бельский уезд
Место жительства
Неизвестно
Сонково, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Ивано-Франковск, Івано-Франківська область
Крещение
25.05.1909 ст.
Рождественское, Ассуйская волость, Бельский уезд
Смерть
Неизвестно

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