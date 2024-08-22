Евсигнеева Антонина Михайловна
Место рождения
Дата рождения24.05.1909 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1909 ст.
Место жительства
Неизвестно
Сонково, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Ивано-Франковск, Івано-Франківська область
Крещение
25.05.1909 ст.
Рождественское, Ассуйская волость, Бельский уезд
Смерть
Неизвестно