Коршунов Ксенофонт Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Коршунов Иван Калинникович
Мать: Коршунова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коршунова Ефимия
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Коршунова Анастасия Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Коршунова Ефимия
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Коршунова Параскева Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Коршунова Ефимия