Коршунов Ксенофонт Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоршунов Ксенофонт Иванович

Коршунов Ксенофонт Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Коршунов Иван Калинникович

Мать: Коршунова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коршунова Ефимия

Рождение ребёнка
1707

Дочь: Коршунова Анастасия Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Коршунова Ефимия

Рождение ребёнка
1709

Дочь: Коршунова Параскева Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Коршунова Ефимия

Мы используем куки для улучшения работы сайта.