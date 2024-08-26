Коршунова Ефимия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Коршунова Анастасия Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Коршунов Ксенофонт Иванович
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Коршунова Параскева Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Коршунов Ксенофонт Иванович
Смерть
Неизвестно