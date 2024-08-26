Коршунова Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коршунова Ефимия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коршунов Ксенофонт Иванович

Рождение ребёнка
1707

Дочь: Коршунова Анастасия Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Коршунов Ксенофонт Иванович

Рождение ребёнка
1709

Дочь: Коршунова Параскева Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Коршунов Ксенофонт Иванович

Смерть
Неизвестно

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