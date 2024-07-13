Строганов (Барон) Николай Григорьевич 1700 — найти родственников по фамилии на Familio
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Строганов (Барон) Николай Григорьевич

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

1700

Дата смерти

1758

Пол

Мужской

Добавил:

RL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: Строганов (Промышленник) Григорий Дмитриевич

Мать: Строганова (Новосильцева) Марья (Придворная дама) Яковлевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Строганов (Барон) Александр (Захарий) Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1758

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