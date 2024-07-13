Строганов (Барон) Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1700
Дата смерти1758
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: Строганов (Промышленник) Григорий Дмитриевич
Мать: Строганова (Новосильцева) Марья (Придворная дама) Яковлевна
Рождение ребёнка
1740
Сын: Строганов (Барон) Александр (Захарий) Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1758