Строганов (Промышленник) Григорий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1656
Дата смерти21.11.1715
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1656
Отец: Строганов (Промышленник) Дмитрий Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1700
Сын: Строганов (Барон) Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Строганова (Новосильцева) Марья (Придворная дама) Яковлевна
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
21.11.1715