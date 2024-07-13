Строганов (Промышленник) Григорий Дмитриевич 25.01.1656 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСтроганов (Промышленник) Григорий Дмитриевич

Строганов (Промышленник) Григорий Дмитриевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1656

Дата смерти

21.11.1715

Пол

Мужской

Добавил:

RL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1656

Отец: Строганов (Промышленник) Дмитрий Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1700

Сын: Строганов (Барон) Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Строганова (Новосильцева) Марья (Придворная дама) Яковлевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
21.11.1715

Мы используем куки для улучшения работы сайта.